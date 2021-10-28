Франція пригрозила заблокувати рибальські судна Британії

Франція оголосила в середу, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких французьких портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості з Британією в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

У середу з новою силою спалахнула сварка між Лондоном і Парижем через права на риболовлю після Brexit. Франція пригрозила перебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод.

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Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів, заявив журналістам офіційний представник французького уряду Габріель Атталь.

Французький міністр з питань Європи Клеман Бон сказав, що додаткові перевірки можуть бути також поширені на інші товари "шляхом посилення наших процедур і контролю порівняно з нинішньою практикою".

У відповідь на рішення Парижа британський міністр з питань Brexit Девід Фрост опублікував у Твіттері заяву уряду про те, що "погрози Франції невтішні та невідповідні, і це не те, чого ми очікували від близького союзника та партнера".

У заяві сказано, що Лондон зустріне будь-які кроки Франції "відповідною та вивіреною реакцією".

Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.

У той час як цілеспрямовані заходи для рибальського сектору завдадуть збитків британському експорту, масштабніші митні перевірки можуть серйозно уповільнити торгівлю з Великою Британією.

Британські рибалки, які експортують більшу частину своєї продукції в ЄС, сильно залежать від французьких портів як воріт на континент.