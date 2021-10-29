У Києві підготували документ з вимогою до Грузії передати Україні Саакашвілі - депутат

Депутат Верховної Ради України Олександр Ковальчук заявляє, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати експрезидента Михеїла Саакашвілі Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук у п'ятницю журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі.

За його словами, стан продовження голодування в камері Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.

У свою чергу, український депутат Юлія Клименко заявила, що Саакашвілі необхідно перевести до "нормальної лікарні".

Вона висловила жаль, що тюремна адміністрація не дозволила Саакашвілі передати лист українським депутатам, які прийшли відвідати його.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

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