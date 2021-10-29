Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Києві підготували документ з вимогою до Грузії передати Україні Саакашвілі - депутат

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 19:51

Депутат Верховної Ради України Олександр Ковальчук заявляє, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати експрезидента Михеїла Саакашвілі Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук у п'ятницю журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі.

За його словами, стан продовження голодування в камері Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.

У свою чергу, український депутат Юлія Клименко заявила, що Саакашвілі необхідно перевести до "нормальної лікарні".

Вона висловила жаль, що тюремна адміністрація не дозволила Саакашвілі передати лист українським депутатам, які прийшли відвідати його.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

Читайте також: Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саакашвілі
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди