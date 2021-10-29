В Киеве подготовили документ с требованием Грузии передать Украине Саакашвили - депутат

Депутат Верховной Рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения в Грузию с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже разработали текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов из Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави.

По его словам, состояние продолжения голодовки в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности совершать телефонные звонки и он не имеет права выходить на прогулку.

В свою очередь, украинский депутат Юлия Клименко заявила, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".

Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо украинским депутатам, пришедшим навестить его.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес фальсифицированными.

Напомним, заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет ставить вопрос о возвращении Саакашвили.