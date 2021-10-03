Прем'єр Британії: паливна криза зумовлена попитом, водії з-за кордону - не вихід

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проблеми з відсутністю палива на заправках викликані попитом і її не вирішити запрошенням водіїв цистерн з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Шлях вперед для нашої країни - це не просто потягнути за великий важіль, позначений неконтрольованою імміграцією, і дозволити величезній кількості людей працювати. Тому я не буду повертатися до старої невдалої моделі низької заробітної плати, низької кваліфікації, підтримуваної неконтрольованою імміграцією ", - сказав Джонсон.

Уряд Британії раніше оголосив про видачу 5000 тимчасових віз для іноземних водіїв вантажівок, щоб заповнити нестачу водіїв, яка посилюється Covid, Brexit та іншими факторами.

Однак, водії з ЄС не горять бажанням їхати до Британії, оскільки віза видається всього на чотири місяці.

Крім того, для транспортування палива тимчасово залучили близько 200 військових.

Як відомо, Британія вже майже тиждень охоплена панікою на АЗС. Нафтові компанії оголосили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.