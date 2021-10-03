Премьер Британии: топливный кризис обусловлен спросом, водители из-за границы - не выход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы с отсутствием топлива на заправках вызваны спросом и приглашением водителей цистерн из-за границы ее не решить

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Путь вперед для нашей страны - это не просто потянуть за большой рычаг, обозначенный неконтролируемой иммиграцией, и позволить огромному количеству людей работать. Поэтому я не буду возвращаться к старой неудавшейся модели низкой заработной платы, низкой квалификации, поддерживаемой неконтролируемой иммиграцией", - сказал Джонсон.

Правительство Британии ранее объявило о выдаче 5000 временных виз для иностранных водителей грузовиков, чтобы восполнить нехватку водителей, усугубленную Covid, Brexit и другими факторами.

Однако, водители из ЕС не горят желанием ехать в Британию, поскольку виза выдается всего на четыре месяца.

Кроме того, для транспортировки топлива временно привлекли около 200 военных.

Как известно, Великобритания уже почти неделю охвачена паникой на АЗС. Нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.