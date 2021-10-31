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Зеленський і Санду обговорили ситуацію з енергетикою в Україні та Молдові

Неділя, 31 жовтня 2021, 10:04

Президент України Володимир Зеленський з президенткою Молдови Маєю Санду можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента, повідомляє "Європейська правда".

"Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн", - йдеться у заяві..

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проєкту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Зеленський обговорив з Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи "Східне партнерство", який відбудеться в грудні цього року.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

Молдова в листопаді закуповуватиме газ у російського концерну за ціною $450 за тисячу кубометрів, потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. 

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

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Молдова Зеленський Енергетика
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