В Іспанії грабіжники вкрали 45 пляшок вина, одна з них коштує 350 тисяч євро

Двоє грабіжників вкрали 45 пляшок вина, зокрема надзвичайно рідкісну пляшку 215-річної давності вартістю 350 000 євро з колекції елітного готельно-ресторанного комплексу на південному заході Іспанії.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Хосе Поло, одного з власників комплексу Atrio у місті Касерес, що складається з готелю та ресторану, відзначеного двома зірками Мішлен, крадіжка сталася вранці в середу.

"Вони були професіоналами, вони точно знали, що роблять", - сказав Поло, ухваливши рішення оприлюднити факт пограбування у листі клієнтам та друзям.

Підозрювані - чоловік і жінка, які розмовляли англійською і справляли враження витонченої пари. Вони зареєструвалися в готелі та вечеряли у його ресторані. Вони попросили працівника на стійці реєстрації готелю подати їм ще їжі, і коли той пішов на кухню, залишивши без нагляду монітори відеоспостереження, чоловік прослизнув у підвал і вкрав пляшки, сказав Поло.

Пара виїхала з дому рано-вранці в середу, розплатившись кредитною карткою і поїхавши з сумками, повними пляшок.

Серед вкраденого була пляшка вина Château d'Yquem 1806 року і принаймні шість інших пляшок 19 століття від ексклюзивного винороба Romanée-Conti у французькому регіоні Бургундія.

Власник сказав, що не підраховував загальну вартість викрадених пляшок, які були застраховані, але їхня символічна вартість була ще більшою.

Поло сказав, що пара могла працювати лише на приватного колекціонера вин, бо вони брали пляшки, які не можна було продати на відкритому ринку.

"Ці пляшки пронумеровані та контролюються. d'Yquem 1806 унікальний, всі знають, що це наше", - сказав він, додавши, що цінителі галузі помітять, якщо їх буде виставлено на продаж.