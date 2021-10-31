В Испании грабители украли 45 бутылок вина, одна из них стоит 350 тысяч евро

Двое грабителей украли 45 бутылок вина, в том числе чрезвычайно редкую бутылку 215-летней давности, на общую стоимость 350 000 евро из коллекции элитного гостинично-ресторанного комплекса на юго-западе Испании.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Хосе Поло, одного из владельцев комплекса Atrio в городе Касерес, состоящего из отеля и ресторана, отмеченного двумя звездами Мишлен, кража произошла рано утром в среду.

"Они были профессионалами, они точно знали, что делают", - сказал Поло, приняв решение обнародовать факт ограбление в письме клиентам и друзьям.

Подозреваемые - мужчина и женщина, говорившие по-английски и производившие впечатление утонченной пары. Они зарегистрировались в отеле и ужинали в его ресторане. Они попросили служащего на стойке регистрации отеля подать им еще еды, и когда тот пошел на кухню, оставив без присмотра мониторы камер видеонаблюдения, мужчина проскользнул в подвал и украл бутылки, сказал Поло.

Пара выехала из дома рано утром в среду, расплатившись кредитной картой и уехав с сумками, полными бутылок.

Среди украденного была бутылка вина Château d’Yquem 1806 года и по крайней мере шесть других бутылок 19-го века от эксклюзивного винодела Romanée-Conti во французском регионе Бургундия.

По словам владельца, он не подсчитывал общую стоимость украденных бутылок, которые были застрахованы, но их символическая ценность была даже больше.

Поло сказал, что пара могла работать только на частного коллекционера вин, потому что они брали бутылки, которые нельзя было продать на открытом рынке.

"Эти бутылки пронумерованы и контролируются. d’Yquem 1806 года уникален; все знают, что это наше", - сказал он, добавив, что ценители отрасли заметят, если они будут выставлены на продажу.