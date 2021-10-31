У Вельсі троє людей загинули, катаючись на САП-дошках після сильних злив

У Вельсі під час катання групи на САП-дошках загинули дві жінки та чоловік, ще одна жінка госпіталізована у критичному стані.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Служби екстреної допомоги отримали повідомлення про людей, які зазнають лиха в річці Кледдау в Хаверфордвесті близько 9 години ранку у суботу.

Почалася масштабна пошуково-рятувальна операція, на місце якої було відправлено десятки пожежників, поліцейських, медиків та інших спеціалістів.

"Докладні обставини інциденту з'ясовуються, але вважається, що група потрапила у скрутне становище на воді", - йдеться у заяві поліції.

П'ятеро людей було врятовано без травм.

Цього тижня в Уельсі йшов сильний дощ, через який рівень води в річці піднявся і вона стала неспокійною.

Учасники групи прибули з різних районів Південного Уельсу та були у щорічному турне, проводячи вихідні разом, щоб дослідити річку.