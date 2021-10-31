В Уэльсе три человека погибли, катаясь на САП-досках после сильных ливней
В Уэльсе во время катания группы на САП-досках погибли две женщины и мужчина, еще одна женщина госпитализирована в критическом состоянии.
Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".
Службы экстренной помощи получили сообщения о людях, терпящих бедствие в реке Кледдау в Хаверфордвесте около 9 часов утра.
Началась масштабная поисково-спасательная операция, на место которой были отправлены десятки пожарных, полицейских, медиков и других специалистов.
"Точные обстоятельства инцидента выясняются, но считается, что группа попала в затруднительное положение на воде", - говорится в заявлении полиции.
Пять человек были спасены без травм.
На этой неделе в Уэльсе шли сильные дожди, из-за которых уровень воды в реке поднялся и она стала неспокойной.
Участники группы прибыли из разных районов Южного Уэльса и были в ежегодном турне, проводя выходные вместе, чтобы исследовать реку.