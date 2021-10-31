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Укр / Рус

В Уэльсе три человека погибли, катаясь на САП-досках после сильных ливней

Воскресенье, 31 октября 2021, 14:51

В Уэльсе во время катания группы на САП-досках погибли две женщины и мужчина, еще одна женщина госпитализирована в критическом состоянии.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Службы экстренной помощи получили сообщения о людях, терпящих бедствие в реке Кледдау в Хаверфордвесте около 9 часов утра.

Началась масштабная поисково-спасательная операция, на место которой были отправлены десятки пожарных, полицейских, медиков и других специалистов.

"Точные обстоятельства инцидента выясняются, но считается, что группа попала в затруднительное положение на воде", - говорится в заявлении полиции.

Пять человек были спасены без травм.

На этой неделе в Уэльсе шли сильные дожди, из-за которых уровень воды в реке поднялся и она стала неспокойной.

Участники группы прибыли из разных районов Южного Уэльса и были в ежегодном турне, проводя выходные вместе, чтобы исследовать реку.

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