У Німеччині пройшли перші переговори щодо урядової коаліції

Німецькі соціал-демократи (СДПН) заявили в неділю, що готові перейти до тристоронніх коаліційних переговорів із "Зеленими" та Вільними демократами (ВДП), але дві менші партії залишають відкритим варіант альтернативної коаліції з консерваторами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показують, що виборці віддають перевагу коаліції СДПН з Вільними демократами та "Зеленими".

"СДПН вже готова до тристоронніх переговорів",- сказав генеральний секретар партії Ларс Клінгбейл після переговорів у неділю з ВДП та "Зеленими".

Однак ВДП більш близька до консерваторів канцлерки Ангели Меркель, і дві політичні сили також провели переговори.

"У нас була конструктивна дискусія і у нас мало перешкод щодо змісту", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг після зустрічі його партії з командою консервативного блоку ХДС/ХСС.

Консерватори хочуть продовжувати переговори, незважаючи на падіння до рекордно низького результату на загальнонаціональних виборах.

"Зелені" вважають за краще, щоб вони самі та ВДП, які є представниками протилежних сторін політичного спектру та розходяться у різних питаннях, об'єдналися з СДПН. Раніше Віссінг заявив, що ВДП та СДПН зіткнулися з перешкодами для створення альянсу.

Підсумок недільних переговорів, які, за словами всіх сторін, були конструктивними, підвищує ставку на переговори у вівторок між консерваторами та "Зеленими". Співлідерка "Зелених" Анналена Бербок сказала, що вони вирішать, як діяти після цієї зустрічі.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС/ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. У той же час, лідер ХДС Армін Лашет ще сподівається сформувати коаліцію формату "Ямайка" - із "Зеленими" та вільними демократами.

Другий з лідерів блоку - Маркус Зьодер, який очолює Християнсько-соціальний союз, молодшого партнера ХДС, заявив, що найкращі шанси сформувати уряд має лідер СДПН Олаф Шольц.

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