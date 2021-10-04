В Германии прошли первые переговоры по правительственной коалиции

Немецкие социал-демократы (СДПГ) заявили в воскресенье, что готовы перейти к трехсторонним коалиционным переговорам с "Зелеными" и Свободными демократами (СвДП), но две меньшие партии оставляют открытым вариант альтернативной коалиции с консерваторами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Опросы показывают, что избиратели отдают предпочтение коалиции СДПГ со Свободными демократами и "Зелеными".

"СДПГ уже готова к трехсторонним переговорам", - сказал генеральный секретарь партии Ларс Клингбейл после переговоров в воскресенье с СвДП и "Зелеными".

Однако СвДП более близка к консерваторам канцлера Ангелы Меркель, и две политические силы также провели переговоры.

"У нас была конструктивная дискуссия и у нас мало препятствий по содержанию", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг после встречи его партии с командой консервативного блока ХДС / ХСС.

Консерваторы хотят продолжать переговоры, несмотря на падение до рекордно низкого результата на общенациональных выборах.

"Зеленые" предпочитают, чтобы они сами и СвДП, которые являются представителями противоположных сторон политического спектра и расходятся в разных вопросах, объединились с СДПГ. Ранее Виссинг заявил, что СвДП и СДПГ столкнулись с препятствиями для создания альянса.

Итог воскресных переговоров, которые, по словам всех сторон, были конструктивными, повышает ставку на переговоры во вторник между консерваторами и "Зелеными". Соруководительница "Зеленых" Анналена Бербок сказала, что они решат, как действовать после этой встречи.

Напомним, на федеральных выборах ХДС / ХСС получили рекордно малую поддержку - 24,1%, уступив первенство социал-демократам. В то же время, лидер ХДС Армин Лашет еще надеется сформировать коалицию формата "Ямайка" - с "Зелеными" и свободными демократами.

Второй из лидеров блока - Маркус Зьодер, который возглавляет Христианско-социальный союз, заявил, что наилучшие шансы сформировать правительство имеет лидер СДПГ Олаф Шольц.