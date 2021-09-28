Другий з лідерів блоку Меркель каже про поразку у боротьбі за крісло канцлера Німеччини

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер, який є лідером Християнсько-соціального союзу - молодшого партнера ХДС на чолі з Арміном Лашетом, заявив, що найкращі шанси сформувати уряд має лідер SPD Олаф Шольц, та назвав результат блоку поразкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

"Олаф Шольц зараз має найкращі шанси стати канцлером, це очевидно", - сказав він.

Він зазначив, що важливо поважати результат виборів і для ХДС-ХСС вони стали "тяжкою поразкою", та привітав Шольца з тим, що його політсила отримала найбільше голосів. Лідер ХДС Армін Лашет досі уникав таких привітань.

Маркус Зьодер зазначив, що результат ХДС-ХСС - друге місце - "не легітимізує мандат на формування уряду".

Водночас, Зьодер додав, що є "невелика можливість", що так звана "світлофорна коаліція" - за участі соціал-демократів, "Зелених" і FDP не вдасться, і в такому випадку блок готовий до перемовин про "коаліцію Ямайка" з цими двома партіями.

Нагадаємо, на федеральних виборах ХДС-ХСС отримали рекордно малу підтримку - 24,1%, поступившись першістю соціал-демократам. Але після цього Армін Лашет заявив, що все одно спробує сформувати коаліцію навколо ХДС та очолити уряд.

Соцопитування свідчать, що понад 70% німців не схвалюють його намірів.

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