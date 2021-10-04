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МЗС РФ вирішило вислати співробітника посольства Північної Македонії

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:18

МЗС РФ вручило тимчасовому повіреному в справах Північної Македонії ноту про оголошення персоною нон грата співробітника посольства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву російського зовнішньополітичного відомства.

"4 жовтня тимчасовий повірений у справах Республіки Північної Македонії в Російській Федерації була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" співробітника посольства Північної Македонії в Москві", - йдеться у повідомленні.

Відомство пояснило, що це дзеркальна відповідь на дії Скоп'є в серпні.

За рік Північна Македонія позбавила акредитації двох російських дипломатів. Вона пояснила рішення закликом чеської влади підтримати Прагу в зв'язку зі скандалом через вибухи на збройовому складі під Врбетіце.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі оголосив 17 серпня, що Скоп'є вислало ще одного російського дипломата.

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Північна Македонія Росія
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