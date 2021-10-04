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МИД РФ решил выслать сотрудника посольства Северной Македонии

Понедельник, 4 октября 2021, 12:18

МИД РФ вручил временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

"4 октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации была приглашена в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве", - говорится в сообщении.

Ведомство объяснило, что это зеркальный ответ на действия Скопье в августе.

За год Северная Македония лишила аккредитации двух российских дипломатов. Она объяснила решение призывом чешских властей поддержать Прагу в связи со скандалом из-за взрывов на оружейном складе под Врбетице.

Напомним, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи объявил 17 августа, что Скопье выслало еще одного российского дипломата.

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