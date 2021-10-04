Посол закликав Німеччину надати підтримку в створенні військової навчальної місії в Україні

Україна закликає країни Європейського Союзу і особливо Німеччину якнайскоріше почати навчальну місію з підготовки українських військових.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

"Україна закликає країни-члени ЄС і особливо Німеччину якнайшвидше розпочати цю потужну військову навчальну місію", - сказав посол України в Німеччині.

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Мельник заявив, що мета полягає в зміцненні обороноздатності українських збройних сил в умовах постійної агресії з боку Росії.

"Київ сподівається, що як нинішній, так і майбутній федеральний уряд активно підтримають цю історичну ініціативу та зроблять значний внесок у досягнення консенсусу в ЄС", - сказав він.

Водночас він розглядає поведінку у цьому питанні як показник майбутнього курсу Німеччини.

"Це стане лакмусовим папірцем щодо того, чи Федеративна Республіка, включаючи наступну коаліцію, насправді буде готова взяти на себе набагато більшу відповідальність, ніж раніше, на світовій арені, і зробить європейський континент безпечнішим у довгостроковій перспективі", - сказав посол.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі розглядають можливість створення військової навчальної місії на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі. ЄС розглядає створення місії під назвою "Військово-консультативна та навчальна місія ЄС Україна".

ЄС наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.