Посол призвал Германию предоставить поддержку в создании военной учебной миссии в Украине

Украина призывает страны Европейского Союза и особенно Германию как можно скорее начать учебную миссию по подготовке украинских военных.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию Die Welt, сообщает "Европейская правда".

"Украина призывает страны-члены ЕС и особенно Германию как можно скорее начать эту мощную военную учебную миссию", - сказал посол Украины в Германии.

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Мельник заявил, что цель заключается в укреплении обороноспособности украинских вооруженных сил в условиях постоянной агрессии со стороны России.

"Киев надеется, что как нынешнее, так и будущее федеральное правительство активно поддержат эту историческую инициативу и внесут значительный вклад в достижение консенсуса в ЕС", - сказал он.

В то же время он рассматривает поведение в этом вопросе как показатель будущего курса Германии.

"Это станет лакмусовой бумажкой относительно того, насколько Федеративная Республика, включая следующую коалицию, на самом деле будет готова взять на себя гораздо большую ответственность, чем раньше, на мировой арене, и сделает ли европейский континент более безопасным в долгосрочной перспективе", - сказал посол.

Как сообщалось, в Европейском Союзе рассматривают возможность создания военной учебной миссии на фоне продолжающейся агрессии России в Донбассе. ЕС рассматривает создание миссии под названием "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине".

ЕС пока создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского Союза в Украине, где работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.