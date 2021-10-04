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Укр / Рус

У Греції затримали чоловіка, який погрожував підірвати авто біля парламенту

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:51

У центрі Афін затримали чоловіка, який зупинив автомобіль біля парламенту і погрожував підірвати його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з повідомленнями, пікап перевозив балон з газом.

Поліція затримала 58-річного чоловіка, який керував автомобілем, і зазначила, що він може страждати від проблем із психічним здоров'ям.

У понеділок близько 10 ранку чоловік під’їхав на своєму пікапі до могили Невідомого солдата перед парламентом на площі Синтагма в Афінах і погрожував вибухом.

Це спричинило негайне закриття прилеглих вулиць та мобілізацію бригади, яка займається знешкодженням бомб.

Експерти не знайшли вибухівки у чоловіка чи у його транспортному засобі.

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Греція
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