В Греции задержали мужчину, который угрожал взорвать авто возле парламента

В центре Афин задержали мужчину, который остановил автомобиль возле парламента и угрожал взорвать его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно сообщениям, пикап перевозил баллон с газом.

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который управлял автомобилем, и отметила, что он может страдать от проблем с психическим здоровьем.

В понедельник около 10 утра мужчина подъехал на своем пикапе к могиле Неизвестного солдата перед парламентом на площади Синтагма в Афинах и угрожал взрывом.

Это привело немедленное закрытие прилегающих улиц и мобилизации бригады, которая занимается обезвреживанием бомб.

Эксперты не нашли взрывчатки у мужчины или у его транспортном средстве.