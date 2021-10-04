В Греции задержали мужчину, который угрожал взорвать авто возле парламента
Понедельник, 4 октября 2021, 12:51
В центре Афин задержали мужчину, который остановил автомобиль возле парламента и угрожал взорвать его.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Согласно сообщениям, пикап перевозил баллон с газом.
Полиция задержала 58-летнего мужчину, который управлял автомобилем, и отметила, что он может страдать от проблем с психическим здоровьем.
В понедельник около 10 утра мужчина подъехал на своем пикапе к могиле Неизвестного солдата перед парламентом на площади Синтагма в Афинах и угрожал взрывом.
Это привело немедленное закрытие прилегающих улиц и мобилизации бригады, которая занимается обезвреживанием бомб.
Эксперты не нашли взрывчатки у мужчины или у его транспортном средстве.
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