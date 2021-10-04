Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Греции задержали мужчину, который угрожал взорвать авто возле парламента

Понедельник, 4 октября 2021, 12:51

В центре Афин задержали мужчину, который остановил автомобиль возле парламента и угрожал взорвать его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно сообщениям, пикап перевозил баллон с газом.

Полиция задержала 58-летнего мужчину, который управлял автомобилем, и отметила, что он может страдать от проблем с психическим здоровьем.

В понедельник около 10 утра мужчина подъехал на своем пикапе к могиле Неизвестного солдата перед парламентом на площади Синтагма в Афинах и угрожал взрывом.

Это привело немедленное закрытие прилегающих улиц и мобилизации бригады, которая занимается обезвреживанием бомб.

Эксперты не нашли взрывчатки у мужчины или у его транспортном средстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua

Статьи

Аудит большой коррупции: изменит ли поддержку Киева отчет ЕС о "захваченном государстве"

Отчет аудиторов стал первым документом ЕС, где Украину назвали "захваченным государством".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили

Даже слухи о возвращении Саакашвили существенно повышают градус политического противостояния в Грузии. Последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми (укр.)
1 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ

Зачем Венгрия пошла на невыгодную для себя сделку с РФ? И удастся ли Украине заставить Будапешт пойти на ее пересмотр?
1 октября 2021 — Дмитрий Тужанский , Юрий Панченко, для Европейской правды