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Регулятор ЕС поддержал применение бустерной дозы вакцины Pfizer

Понедельник, 4 октября 2021, 18:29

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло положительное решение о применении третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.

Как сообщает "Европейская правда" соответствующее заявление размещено на сайте ЕМА.

"Комитет ЕМА по лекарственным средствам для людей (CHMP) оценил данные по Comirnaty, свидетельствующие о повышении уровня антител, когда бустерную дозу вводят через 6 месяцев после второй дозы у людей от 18 до 55 лет. На основании этих данных Комитет пришел к выводу, что прием дополнительных доз можно рассматривать как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей старше 18 лет", - говорится в заявлении.

Сейчас Комитет также оценивает данные по бустерной дозе вакцины Spikevax (Moderna) и сообщит результаты, когда оценка будет завершена.

"Комитет пришел к выводу, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) можно вводить людям с сильно ослабленной иммунной системой, по крайней мере через 28 дней после второй дозы", - отмечается в заявлении.

Многие страны ЕС уже начали предлагать бустерные дозы людям с ослабленной иммунной системой, но пока мало стран предлагают ее для всех взрослых.

Ранее Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал предложить дополнительную дозу мРНК-вакцины от коронавируса всем, кто получил вакцину Johnson & Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.

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Вакцины
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