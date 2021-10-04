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Посли ЄС домовилися підтвердити на саміті гарантії членства для балканських країн

Понеділок, 4 жовтня 2021, 19:04

Лідери Європейського союзу зможуть підтвердити гарантії майбутнього членства шести балканським країнам на саміті в середу після того, як посли ЄС погодили текст в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Після декількох тижнів розбіжностей з приводу формулювання декларації саміту для зустрічі лідерів ЄС та Балкан в Словенії, посли ЄС досягли домовленості, щоб "підтвердити ... свою беззастережну підтримку європейської перспективи", сказав чиновник.

На саміті ЄС планує повторити свою обіцянку, дану 18 років тому, щодо "беззаперечної підтримки європейської перспективи Західних Балкан".  Але переговори щодо тексту декларації тривали кілька тижнів через низку питань.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція та Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії у 2007 році та погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Болгарія проти приєднання Північної Македонії через мовну суперечку.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію, Хорватію, Словенію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не спромоглися примусити Болгарію скасувати своє вето.

Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією у процесі розширення.

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