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Україна не відмовиться від торгівлі з Китаєм через геополітику - Стефанішина

Вівторок, 5 жовтня 2021, 10:52

Україна не буде через геополітичні причини відмовлятися від торгівлі з Китаєм та залучення китайських інвестицій. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Нас часто намагаються залучити у геополітичні проєкти, в яких ми маємо відмовитися від економічної співпраці з Китаєм, не пропонуючи нічого взамін. Для України це неприйнятно.

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Ми відмовляємося розглядати наші економічні відносини із Китаєм, нашим ключовим торговим партнером, у контексті геополітики", -  заявила вона.

За словами віцепрем'єрки, нинішній формат відносин України та Китаю є оптимальним.

"Для нас відносини з Китаєм – це в першу чергу економіка. Ми нарощуємо торгівлю, залучаємо китайські інвестиції.

Наразі ми розглядаємо можливість укладання угоди про преференційний торговий режим. Ми не дозволяємо геополітиці впливати на економіку", - пояснила вона.

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Стефанішина Китай Торгівля
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