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Президент Чехії підписав закон, який не допустить РФ і Китай до будівництва блоку АЕС

Понеділок, 27 вересня 2021, 13:23

Президент Чехії Мілош Земан підписав закон про низьковуглецевих технологій для будівництва нового блоку атомної електростанції "Дуковани", який виключає російські і китайські компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Земан підписав ухвалений у середині вересня парламентом закон, який визначає, що для будівництва нового енергоблоку можна буде використовувати лише технології постачальників з країн, які приєдналися до міжнародної угоди про державні закупівлі 1996 року.

Росія та Китай не входять до числа цих країн, а отже їхні компанії не зможуть отримати замовлення.

Ще у квітні чеська влада заявляла, що російська компанія "Росатом" буде виключена з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани". 

Заяви пролунали після того, як спецслужби застерегли уряд від включення "Росатому" у запланований тендер.

Рішення про відмову було прийняте на тлі новин про організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році.

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Чехія Росія Китай
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