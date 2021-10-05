Украина не откажется от торговли с Китаем из-за геополитики - Стефанишина

Украина не будет из-за геополитических причин отказываться от торговли с Китаем и привлечения китайских инвестиций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Нас часто пытаются привлечь в геополитические проекты, в которых мы должны отказаться от экономического сотрудничества с Китаем, не предлагая ничего взамен. Для Украины это неприемлемо.

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Мы отказываемся рассматривать наши экономические отношения с Китаем, нашим ключевым торговым партнером, в контексте геополитики", - заявила она.

По словам вице-премьера, нынешний формат отношений Украины и Китая оптимален.

"Для нас отношения с Китаем - это в первую очередь экономика. Мы наращиваем торговлю, привлекаем китайские инвестиции.

Сейчас мы рассматриваем возможность заключения соглашения о преференциальном торговом режиме. Мы не позволяем геополитике влиять на экономику", - пояснила она.

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