Украина не откажется от торговли с Китаем из-за геополитики - Стефанишина
Украина не будет из-за геополитических причин отказываться от торговли с Китаем и привлечения китайских инвестиций.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Нас часто пытаются привлечь в геополитические проекты, в которых мы должны отказаться от экономического сотрудничества с Китаем, не предлагая ничего взамен. Для Украины это неприемлемо.
Мы отказываемся рассматривать наши экономические отношения с Китаем, нашим ключевым торговым партнером, в контексте геополитики", - заявила она.
По словам вице-премьера, нынешний формат отношений Украины и Китая оптимален.
"Для нас отношения с Китаем - это в первую очередь экономика. Мы наращиваем торговлю, привлекаем китайские инвестиции.
Сейчас мы рассматриваем возможность заключения соглашения о преференциальном торговом режиме. Мы не позволяем геополитике влиять на экономику", - пояснила она.
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