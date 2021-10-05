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У Чорному морі пройшли спільні навчання НАТО і Грузії

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Вівторок, 5 жовтня 2021, 11:50

Кораблі другого постійного морського підрозділу НАТО в Чорному морі провели навчання з суднами берегової охорони МВС Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У маневрах був задіяний патрульний катер прикордонної поліції "Сухумі", а також кораблі другого постійного морського підрозділу НАТО - іспанський корвет ESPS Rayo, турецький берегової тральщик TCG Edincik, корабель ВМС Болгарії BGS Shkval, румунське судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а також італійський тральщик ITS Viareggio.

 

Мета навчань - підвищення рівня сумісності морських підрозділів Грузії і членів Альянсу.

Як зазначили в МВС Грузії, підрозділи ВМС НАТО регулярно відвідують грузинські порти, що є одним із важливих результатів співпраці країни з Альянсом в плані зміцнення безпеки на Чорному морі.

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