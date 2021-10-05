Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Черном море прошли совместные учения НАТО и Грузии

фото
Вторник, 5 октября 2021, 11:50

Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В маневрах был задействован патрульный катер пограничной полиции "Сухуми", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО - испанский корвет ESPS Rayo, турецкий береговой тральщик TCG Edincik, корабль ВМС Болгарии BGS Shkval, румынское судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянский тральщик ITS Viareggio.

 

Цель учений - повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов НАТО.

Как отметили в МВД Грузии, подразделения ВМС НАТО регулярно посещают грузинские порты, что является одним из важных результатов сотрудничества страны с Альянсом в плане укрепления безопасности на Черном море.

Читайте также: Восточный фланг НАТО: как Румыния ищет инструменты для сдерживания РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

Украинский вопрос в немецких выборах: чего ждать Киеву от новой коалиции

Какой будет позиция Германии в отношении Украины? Не будет ли означать отход Ангелы Меркель от большой политики конец европейского единства по Украине?
5 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Аграрная асимметрия: что нужно изменить в правилах экспорта из Украины в ЕС

Украина все еще не имеет доступа на рынок ЕС по многим видам агропродукции. Размер квот и пошлин здесь просто не имеет значения (укр.)
5 октября 2021 — Владимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

Есть ли реальные механизмы выдачи заключенного Саакашвили Украине? Чисто юридически - да. Но есть несколько "но".
4 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда