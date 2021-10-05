В Черном море прошли совместные учения НАТО и Грузии

Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В маневрах был задействован патрульный катер пограничной полиции "Сухуми", а также корабли второго постоянного морского подразделения НАТО - испанский корвет ESPS Rayo, турецкий береговой тральщик TCG Edincik, корабль ВМС Болгарии BGS Shkval, румынское судно ROS Lt. Lupu Dinescu, а также итальянский тральщик ITS Viareggio.

Цель учений - повышение уровня совместимости морских подразделений Грузии и членов НАТО.

Как отметили в МВД Грузии, подразделения ВМС НАТО регулярно посещают грузинские порты, что является одним из важных результатов сотрудничества страны с Альянсом в плане укрепления безопасности на Черном море.

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