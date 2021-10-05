Вулкан на Канарах создал "самое новое место на Земле": полуостров в океане показали с воздуха

Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма продолжает расширять территорию полуострова в океане, который называют "самым новым местом на Земле".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Высший совет по научным исследованиям Испании опубликовал видео с дрона над новой территории, а также над потоком лавы до кратера.

Новая платформа из лавы в океане уже занимает площадь почти 33 гектара и уходит на глубину более 30 метров. Ранее на месте, где теперь лава падает в океан, был пляж Плайя-Нуэва. Он располагался в 300-метровой бухте и был одним из любимых мест для серфингистов на острове.

Сейчас эта территория закрыта в радиусе километра из-за опасных выбросов пара. "Она выделяет водяной пар и соляную кислоту, и ее влияние не следует недооценивать", - сказала Мария Хосе Бланко, вулканолог Национального географического института.

Хотя первоначальное влияние расплавленных горных пород является разрушительным для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным, принося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

По последней официальной информации в целом лава покрыла на острове более 3300 гектаров. Примерно 1000 зданий были разрушены с начала извержения 19 сентября, а 6000 человек были эвакуированы.