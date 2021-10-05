Уряд Іспанії погодив нові заходи контролю над орендною платою за житло

Уряд Іспанії погодив законопроєкт про контроль над орендною платою за допомогою поєднання примусових заходів і податкових пільг.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Фелікс Боланьйос, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Новий законопроєкт спрямований на стримування орендної плати та її зниження", - заявив Боланьйос на пресконференції у вівторок. Частиною роботи Боланьйоса є відносини з парламентом, який повинен ратифікувати закон.

Новий закон буде включати податкові пільги для дрібних орендодавців, які знижують орендну плату, і буде підвищувати податки на нерухомість для будинків, залишених їх домовласниками порожніми.

За його словами, законопроєкт потребує відвести 30% проєктів нового будівництва під соціальне житло.

Законопроєкт про житло є частиною ширшої угоди між Соціалістичною партією та вкрай лівим Unidas Podemos, партнерами по правлячій коаліції, які тижнями сперечалися через законопроєкт про бюджет на наступний рік.

Житловий бюджет у 2,25 мільярда євро, оголошений прем'єр-міністром Педро Санчесом у вівторок, включає 1 мільярд євро на розширення соціального житлового фонду Іспанії, який становить близько 2% національного фонду, що набагато нижче, ніж в інших європейських країнах.

Житлове законодавство також дозволить регіонам наказати орендодавцям з більш ніж 10 об'єктами нерухомості знизити орендну плату в районах з високим попитом.

Уряд також планує надати щомісячний бонус у розмірі 250 євро для малозабезпечених людей у ​​віці від 18 до 35 років, щоб допомогти їм оплатити орендну плату і покинути рідну домівку, що є критичною проблемою в Іспанії.

Уряд заявив, що розкриє більш детальну інформацію про законопроєкт найближчими днями.