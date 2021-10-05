Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Уряд Іспанії погодив нові заходи контролю над орендною платою за житло

Вівторок, 5 жовтня 2021, 17:22

Уряд Іспанії погодив законопроєкт про контроль над орендною платою за допомогою поєднання примусових заходів і податкових пільг.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Фелікс Боланьйос, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Новий законопроєкт спрямований на стримування орендної плати та її зниження", - заявив Боланьйос на пресконференції у вівторок. Частиною роботи Боланьйоса є відносини з парламентом, який повинен ратифікувати закон.

Новий закон буде включати податкові пільги для дрібних орендодавців, які знижують орендну плату, і буде підвищувати податки на нерухомість для будинків, залишених їх домовласниками порожніми.

За його словами, законопроєкт потребує відвести 30% проєктів нового будівництва під соціальне житло.

Законопроєкт про житло є частиною ширшої угоди між Соціалістичною партією та вкрай лівим Unidas Podemos, партнерами по правлячій коаліції, які тижнями сперечалися через законопроєкт про бюджет на наступний рік.

Житловий бюджет у 2,25 мільярда євро, оголошений прем'єр-міністром Педро Санчесом у вівторок, включає 1 мільярд євро на розширення соціального житлового фонду Іспанії, який становить близько 2% національного фонду, що набагато нижче, ніж в інших європейських країнах.

Житлове законодавство також дозволить регіонам наказати орендодавцям з більш ніж 10 об'єктами нерухомості знизити орендну плату в районах з високим попитом.

Уряд також планує надати щомісячний бонус у розмірі 250 євро для малозабезпечених людей у ​​віці від 18 до 35 років, щоб допомогти їм оплатити орендну плату і покинути рідну домівку, що є критичною проблемою в Іспанії.

Уряд заявив, що розкриє більш детальну інформацію про законопроєкт найближчими днями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua

Статті

Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції

Якою буде позиція Німеччини щодо України? Чи не означатиме відхід Ангели Меркель від великої політики кінець європейської єдності щодо Києва?
5 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Аграрна асиметрія: що потрібно змінити у правилах експорту з України в ЄС

Україна все ще не має доступу на ринок ЄС за багатьма видами агропродукції. Розмір квот і мит тут просто не має значення.
5 жовтня 2021 — Володимир Лапа, Ukrainian Agribusiness Club

Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Чи є реальні механізми видачі ув’язненого Саакашвілі Україні? Суто юридично – так. Але є кілька "але".
4 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда