Правительство Испании согласовало новые меры контроля над арендной платой за жилье

Правительство Испании согласовало законопроект о контроле над арендной платой при помощи сочетания мер принуждения и налоговых льгот.

Об этом заявил министр Кабинета министров Феликс Боланьйос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Новый законопроект направлен на сдерживание арендной платы и ее снижение", - заявил Боланьйос на пресс-конференции во вторник. Частью работы Боланьйоса являются отношения с парламентом, который должен ратифицировать закон.

Новый закон будет включать налоговые льготы для мелких арендодателей, которые снижают арендную плату, и будет повышать налоги на недвижимость для домов, оставленных их домовладельцами пустыми.

По его словам, законопроект требует отвести 30% проектов нового строительства под социальное жилье.

Законопроект о жилье является частью более широкого соглашения между Социалистической партией и крайне левым Unidas Podemos, партнерами по правящей коалиции, которые неделями спорили из-за законопроекта о бюджете на следующий год.

Жилой бюджет в 2,25 миллиарда евро, объявленный премьер-министром Педро Санчесом во вторник, включая 1 млрд евро на расширение социального жилищного фонда Испании, который составляет около 2% национального фонда, намного ниже, чем в других европейских странах.

Жилищное законодательство также позволит регионам приказать арендодателям с более чем 10 объектами недвижимости снизить арендную плату в районах с высоким спросом.

Правительство также планирует предоставить ежемесячный бонус в размере 250 евро для малообеспеченных людей в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы помочь им оплатить арендную плату и покинуть родной дом, что является критической проблемой в Испании.

Правительство заявило, что раскроет более подробную информацию о законопроекте в ближайшие дни.