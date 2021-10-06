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Укр / Рус

Пять стран ЕС призвали Брюссель расследовать скачок цен на газ

Среда, 6 октября 2021, 08:42

Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕЕ немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии опубликовали совместное заявление с просьбой в Европейский Союз разработать набор инструментов для "немедленного реагирования на резкий скачок цен".

Они призвали провести расследование на рынке газа, а также заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы "увеличить нашу переговорную силу". Также, по мнению министров, Евросоюзу следует пересмотреть рынки электроэнергии.

Европейские правительства пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, грозит погрузить граждан в энергетическую бедность, стимулировать инфляцию и подорвать пост-пандемическом восстановления. Скачок цен заставляет правительства надеяться на мягкую погоду и тратить все большее количество государственных денег, чтобы ослабить влияние на потребителей.

Повышение цен на энергоносители уже распространяется на рынки облигаций - в Британии стоимость займов выросла во вторник, когда цены на природный газ достигли новых рекордов.

Этот кризис также представляет риск для планов европейских политиков по продвижению ЕС в направлении более чистой энергии.

Европейская Комиссия должна опубликовать на следующей неделе комплекс мероприятий, национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен. Он будет содержать указания о том, как разработать меры реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы убедиться, что они соответствуют законодательству ЕС и не подрывают господствующий в мире переход на чистую энергетику.

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Энергетика
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