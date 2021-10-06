Во Франции перехватили судно с тонной кокаина, среди членов экипажа - украинцы

Французская таможня перехватила грузовое судно с кокаином на борту, которое направлялось из Бразилии в направлении Антверпена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Инцидент произошел 1 октября. Судно, которое проходило в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где на его борту обнаружили более тонны кокаина.

Экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых - граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан - гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью.

Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивается в десятки миллионов евро.

Судно останется в порту Дюнкерка крайней мере до четверга.