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Більшість британців вважають Brexit провалом - опитування

Середа, 6 жовтня 2021, 13:47

Більше половини дорослого населення Великобританії вважають, що вихід зі складу Європейського Союзу був провалом.

Про це свідчить опитування, проведене Savanta ComRes, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з результатами, 52% британців вважають, що Brexit приніс мало результатів, а 36% вважають, що він був успішним.

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Результати опитування також показують, що значна частина прихильників виходу з ЄС і Консервативної партії глибоко розчарована життям за межами блоку.

26% тих, хто голосував за вихід, і кожен третій виборець-консерватор вважають вихід з блоку невдалим.

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Кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію Бориса Джонсона, каже, що політика повторного вступу в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах.

Минулого тижня інше опитування також засвідчило, що більше половини мешканців Британії незадоволені тим, як розвивається ситуація після Brexit, і кількість людей з такою думкою зростає.

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Brexit Велика Британія
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