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ЄНП: Саакашвілі зазнає політичного переслідування в Грузії

Середа, 6 жовтня 2021, 15:37

Європейська народна партія (ЄНП) вважає, що в Грузії політично переслідують колишнього президента Михеїла Саакашвілі, що призводить до ще більшого підвищення напруженості і політичної поляризації в країні.

Про це йдеться у заяві ЄНП, оприлюдненій 6 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що недавні вибори в Грузії викликали у партії занепокоєння у зв'язку зі станом демократії і свободи в країні.

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В ЄНП наголосили, що у звітах міжнародних спостерігачів підкреслювалося зниження демократичних стандартів, відсутність вільного і справедливого ​​виборчого середовища, нерівні умови гри, зловживання адміністративним ресурсом, порушення і мова ворожнечі.

"Крім того, арешт і політичне переслідування колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі ще більше посилюють напруженість і політичну поляризацію всередині країни.

Протягом останніх декількох днів провідні діячі правлячої партії промовляли нетерпимі і провокаційні промови, ще раз підкреслюючи політично мотивоване правосуддя в Грузії, що як і раніше викликає у нас глибоке занепокоєння", - сказано у заяві партії.

ЄНП закликає уряд Грузії поліпшити політичну обстановку, гарантувати вільні та справедливі вибори в другому турі і припинити переслідування політичних опонентів.

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"Ми будемо уважно стежити за другим туром, де вирішиться доля великих міст", - наголосили у партії.

Варто підкреслили, що заснований Саакашвілі "Єдиний національний рух" є членом ЄНП.

Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після прибуття в Грузію та затримання 1 жовтня.

Він оголосив голодування, і, за словами його адвоката, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Грузинський уряд категорично спростував можливість передачі Саакашвілі Україні для відбування покарання в українській в’язниці.

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