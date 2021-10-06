ЕНП: Саакашвили подвергается политическим преследованиям в Грузии
Европейская народная партия (ЕНП) считает, что в Грузии политически преследуют бывшего президента Михеила Саакашвили, что приводит к еще большему повышению напряженности и политической поляризации в стране.
Об этом говорится в заявлении ЕНП, обнародованном 6 октября, сообщает "Европейская правда".
В заявлении отмечается, что недавние выборы в Грузии вызвали в партии беспокойство в связи с состоянием демократии и свободы в стране.
В ЕНП отметили, что в отчетах международных наблюдателей подчеркивалось снижение демократических стандартов, отсутствие свободного и справедливого избирательного среды, неравные условия игры, злоупотребление административным ресурсом, нарушения и язык вражды.
"Кроме того, арест и политическое преследование бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили еще больше усиливают напряженность и политическую поляризацию внутри страны.
В течение последних нескольких дней ведущие деятели правящей партии говорили нетерпимы и провокационные речи, еще раз подчеркивая политически мотивированное правосудие в Грузии, по-прежнему вызывает у нас глубокое беспокойство", - говорится в заявлении партии.
ЕНП призывает правительство Грузии улучшить политическую обстановку, гарантировать свободные и справедливые выборы во втором туре и прекратить преследование политических оппонентов.
"Мы будем внимательно следить за вторым туром, где решится судьба больших городов", - отметили в партии.
Стоит подчеркнуть, что основанное Саакашвили "Единое национальное движение" является членом ЕНП.
Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после прибытия в Грузию и задержания 1 октября.
Он объявил голодовку, и, по словам его адвоката, скорее всего, откажется от выдачи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.
Грузинское правительство категорически опровергло возможность передачи Саакашвили Украине для отбывания наказания в украинской тюрьме.
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