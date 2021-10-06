Кулеба: подальші події щодо Саакашвілі залежать від кроків грузинської влади

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що подальші дії Україні у справі затриманого в Грузії Михеїла Саакашвілі будуть залежати від того, що з ним робитиме грузинська влада.

Про це міністр сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

"Позиція Української держави наступна: незалежно від прізвища і соціального статусу громадянин України користується повною підтримкою і захистом України у будь-якій точці світу", - сказав Кулеба.

Читайте також Парламент Грузії позбавив депутатських повноважень голову партії Саакашвілі

Він додав, що у цьому зв’язку Саакашвілі надається той самий обсяг консульського сприяння і допомоги від України, який надається іншому громадянину, котрий потрапляє в халепу за кордоном.

Міністр зазначив, що у понеділок Саакашвілі відвідав український консул, а посольство України в Грузії має налагодити механізм оперативної взаємодії з грузинською владою, аби в будь-який момент можна було вирішувати питання, пов’язані з цією справою.

"Подальші події залежать від того, які процесуальні кроки робитиме грузинська влада щодо Саакашвілі. Але ми його захищатимемо, оскільки він наш громадянин", - сказав Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

Грузинський уряд категорично спростував можливість передачі Саакашвілі Україні для відбування покарання в українській в’язниці.

Читайте також З’явилося нове відео затримання Саакашвілі в Грузії

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту. Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

За даними грузинської прокуратури, колишній президент прибув до Грузії нелегально, сховавшись у трейлері.

У в’язниці Саакашвілі оголосив голодування, а заснована ним партія "Єдиний національний рух" заявила про плани масштабних акцій протесту з вимогою звільнення Саакашвілі та проведення дострокових виборів.

Детальніше про цю справу читайте у статті - Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці