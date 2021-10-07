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Латвія має намір організувати велику міжнародну конференцію з питань Криму 

Четвер, 7 жовтня 2021, 09:34

Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради, за результатами зустрічі віцеспікерок парламентів України і Латвії Олени Кондратюк та Дагмари Бейтнере-Ле Галла, яка відвідала Україну з офіційним візитом, передає "Європейська правда".

"Разом з присутнім на зустрічі послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою сторони домовилися скоординувати зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи. Зокрема, Латвія планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації Криму як прикладу порушення міжнародного права", - зазначено на сайті.

Під час зустрічі сторони також обговорили спільне історичне минуле двох народів, відновлення і збереження історичної пам'яті про злочини тоталітарних режимів.

Віцеспікерка Сейму Латвії запевнила, що Україна, її суверенітет і територіальна цілісність - дуже важливі для Латвії. За її словами, латвійська сторона готова до активної роботи в рамках Кримської платформи.

Учасники зустрічі також обговорили питання євроатлантичної інтеграції України та взаємодію в ПАРЄ в рамках формату Балтік+ і активізації співпраці України з ініціативою Трьох морів.

"Повинні спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед нашими країнами і безпекою у всій Європі. Це необхідність спільно протистояти "Північному потоку-2" як геополітичному проєкту РФ. Це також застосування всіх можливих санкцій до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми РФ і організаторів незаконних виборів", - зазначила Олена Кондратюк.

Водночас віцеспікерка Сейму відзначила, що Латвія готова до рішучих дій у цьому напряму спільно з Україною і чекає відповідних кроків з українського боку.

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Латвія Крим
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