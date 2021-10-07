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Латвия намерена организовать крупную международную конференцию по вопросам Крыма

Четверг, 7 октября 2021, 09:34

Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады по результатам встречи вице-спикеров парламентов Украины и Латвии Елены Кондратюк и Дагмар Бейтнере-Ле Галла, которая посетила Украину с официальным визитом, передает "Европейская правда".

"Вместе с присутствовавшим на встрече послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой стороны договорились скоординировать усилия по проведению мероприятий Крымской платформы. В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права", - говорится на сайте.

Во время встречи стороны также обсудили общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов.

Вице-спикер Сейма Латвии заверила, что Украина, ее суверенитет и территориальная целостность очень важны для Латвии. По ее словам, латвийская сторона готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

Участники встречи также обсудили вопрос евроатлантическую интеграцию Украины и взаимодействие в ПАСЕ в рамках формата Балтик+ и активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей.

"Мы должны совместно реагировать на гибридные угрозы, стоящие перед нашими странами и безопасностью во всей Европе. Это необходимость совместно противостоять "Северному потоку-2" как геополитическому проекту РФ. Это также применение всех возможных санкций к избранным в оккупированном Крыму депутатам Госдумы РФ и организаторов незаконных выборов", - отметила Елена Кондратюк.

В то же время вице-спикер Сейма отметила, что Латвия готова к решительным действиям в этом направлении совместно с Украиной и ждет ответных шагов с украинской стороны.

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Латвия Крым
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