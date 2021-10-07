Європарламент закликав до більш активної протидії кібератакам РФ, Китаю та КНДР

Депутати Європарламенту закликали до комплексного набору заходів та послідовної політики у сфері ІТ, а також до покращення координації кіберзахисту з військовими для посилення кіберстійкості ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Спільна політика в галузі кіберзахисту та значне співробітництво ЄС щодо кіберпотужності є одними з ключових питань, необхідних для розвитку поглибленого та розширеного Європейського оборонного союзу, наголошують депутати Європарламенту у доповіді, прийнятій у четвер 591 голосом "за".

Парламент рекомендував створити Спільний кіберпідрозділ для покращення ситуації відсутністю обміну інформацією між інституціями, органами та агентствами ЄС та для створення безпечної та швидкої інформаційної мережі.

У доповіді також міститься заклик до спільних та скоординованих відповідей на кібератаки, які також мають включати НАТО. Такою реакцією може стати запровадження санкцій проти ворожих суб’єктів, що загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.

Депутати Європарламенту також висловлюють стурбованість щодо системної агресивної поведінки, яку демонструють, зокрема, Китай, Росія та Північна Корея у кіберпросторі, включаючи численні кібератаки проти державних установ та приватних компаній.

У звіті також згадується скандал зі шпигунським програмним забезпеченням Pegasus як шпигунства за великою кількістю журналістів, правозахисників, обраних представників та інших громадян ЄС.