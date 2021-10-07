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Европарламент призвал к более активному противодействию кибератакам РФ, Китая и КНДР

Четверг, 7 октября 2021, 11:32

Депутаты Европарламента призвали к комплексному набору мер и последовательной политике в сфере ИТ, а также к улучшению координации киберзащиты с военными для усиления киберустойчивости ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Общая политика в области киберзащиты и значительное сотрудничество ЕС являются одними из ключевых вопросов, необходимых для развития углубленного и расширенного Европейского оборонного союза, отмечают депутаты Европарламента в докладе, принятом в четверг 591 голосом "за".

Парламент рекомендовал создать Совместное киберподразделение для улучшения ситуации отсутствием обмена информацией между учреждениями, органами и агентствами ЕС и для создания безопасной и быстрой информационной сети.

В докладе также содержится призыв к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать НАТО. Такой реакцией может стать введение санкций против вражеских субъектов, угрожающих интересам евроатлантической безопасности.

Депутаты Европарламента выражают обеспокоенность системной агрессивного поведения, которое демонстрируют, в частности, Китай, Россия и Северная Корея в киберпространстве, включая многочисленные кибератаки против государственных учреждений и частных компаний.

В отчете также упоминается скандал со шпионским программным обеспечением Pegasus как шпионажа за большим количеством журналистов, правозащитников, избранных представителей и других граждан ЕС.

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кибербезопасность Европарламент
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