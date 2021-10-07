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У Німеччині починається суд над 100-річним ексохоронцем нацистського концтабору

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:18

Колишній охоронець СС, якому зараз 100 років, має постати перед судом в Німеччині у четвер, за звинуваченням у сприянні загибелі більше 3 000 людей у ​​нацистському концтаборі під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прокуратура звинуватила чоловіка у тому, що він допомагав у вбивстві 3518 осіб у концтаборі Заксенгаузен, стоячи на сторожі у сторожовій вежі між 1942 і 1945 роками.

Лікарі сказали, що чоловік лише частково придатний для судового розгляду: сеанси будуть обмежені лише двома з половиною годинами щодня.

Серед злочинів, які, за словами прокурорів, він зробив, розстріл радянських військовополонених та вбивства інших за допомогою Циклона-В, отруйного газу, який також використовувався у таборах смерті, де мільйони євреїв були вбиті під час Голокосту.

"Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам", - йдеться у повідомленні суду в Нойруппіні, поблизу Берліна. Також, за словами обвинувачення,  ця людина сприяла "створенню та підтримці небезпечних для життя умов у таборі".

Заксенхаузен, відкритий у 1936 році як один з найдавніших нацистських концтаборів, діяв як навчальний табір для охоронців СС, які потім ішли служити в інші табори, такі як Освенцим і Треблінка. Серед убитих у Заксенхаузені були голландські бійці опору та внутрішні політичні супротивники нацистів.

Минулого тижня у Німеччині заарештували 96-річну жінку, яка мала постати перед судом за пособництво і підбурювання до вбивства в концентраційному таборі Штуттгоф, але не з’явилась на судове засідання.

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Німеччина
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