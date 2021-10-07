В Германии начинается суд над 100-летним бывшим охранником нацистского концлагеря

Бывший охранник СС, которому сейчас 100 лет, должен предстать перед судом в Германии в четверг по обвинению в содействии гибели более 3000 человек в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокуратура обвинила мужа в том, что он помогал в убийстве 3518 человек в концлагере Заксенхаузен, стоя на страже у сторожевой башни между 1942 и 1945 годами.

Врачи сказали, что он лишь частично пригоден для судебного разбирательства: сеансы будут ограничены только двумя с половиной часами в день.

Среди преступлений, которые, по словам прокуроров, он совершил, расстрел советских военнопленных и убийства других с помощью Циклона-В, ядовитого газа, который также использовался в лагерях смерти, где миллионы евреев были убиты во время Холокоста.

"Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам", - говорится в сообщении суда в Нойруппине, близ Берлина. Также, по словам обвинения, этот человек способствовала "созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере".

Заксенхаузен, открытый в 1936 году как один из самых первых нацистских концлагерей, действовал как учебный лагерь для охранников СС, которые затем шли служить в другие лагеря, такие как Освенцим и Треблинка. Среди убитых в Заксенхаузене были голландские бойцы сопротивления и внутренние политические противники нацистов.

На прошлой неделе в Германии арестовали 96-летнюю женщину, которая должна была предстать перед судом за пособничество и подстрекательство к убийству в концентрационном лагере Штуттгоф, но не явилась на судебное заседание.