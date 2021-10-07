Виверження вулкану на Канарах: місцевий аеропорт закрили через попіл

Попіл з вулкану Кумбре -В'єха, що вивергається, змусив владу іспанського острова Ла-Пальма закрити в четвер місцевий аеропорт.

Про це повідомив іспанський оператор аеропортів AENA, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Аеропорт Ла-Пальма не працює через накопичення попелу. Застосовуються встановлені протоколи. Безпека є пріоритетом", - йдеться у повідомленні AENA.

Інші аеропорти на Канарському архіпелазі залишаються відкритими.

19 вересня вулкан почав вибухати струменями розпеченої лави, знищуючи сотні будівель та ферм та змушуючи евакуювати тисячі людей.

Приблизно 1000 будівель було зруйновано з початку виверження 19 вересня, а 6 000 людей були евакуйовані, переважно з міст Ель-Пасо та Лос-Льянос-де-Арідан, двох з основних населених пунктів острова, де проживає 83 000 осіб.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня потік лави досягнув океану та відтоді, застигаючи, поступово збільшує площу острова. Лава вже покрила площу, що перевищує 25 футбольних полів.