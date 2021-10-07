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Извержение вулкана на Канарах: местный аэропорт закрыли из-за пепла

Четверг, 7 октября 2021, 12:39

Пепел из вулкана Кумбре-Вьеха заставил власти испанского острова Ла-Пальма закрыть в четверг местный аэропорт.

Об этом сообщил испанский оператор аэропортов AENA, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Аэропорт Пальма не работает из-за накопления пепла. Применяются установленные протоколы. Безопасность является приоритетом", - говорится в сообщении AENA.

Другие аэропорты на Канарском архипелаге остаются открытыми.

19 сентября вулкан начал взрываться струями раскаленной лавы, уничтожая сотни зданий и ферм и заставляя эвакуировать тысячи людей.

Примерно 1000 зданий были разрушены с начала извержения 19 сентября, а 6000 человек были эвакуированы, преимущественно из городов Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане, двух из основных населенных пунктов острова, где проживает 83 000 человек.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и с тех пор, застывая, постепенно увеличивает площадь острова. Лава уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.

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