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Віцепрем'єрка: Україна прагне до єдиної економічної зони з ЄС

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:59

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна повинна виходити на більш амбітний формат діалогу з Євросоюзом і говорити про створення єдиної економічної зони.

Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми маємо говорити про створення єдиної економічної зони. Тобто не просто зони вільної торгівлі, адже ми це вже маємо відповідно до Угоди про асоціацію.

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Натомість ми прагнемо спільного економічного простору, в основі ідеології якого лежатиме повний доступ до всіх чотирьох свобод ЄС", - сказала вона, маючи на увазі переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

"Це інша ідеологія та релігія – створення єдиного ринку з ЄС", - зауважила віцепрем’єрка.

12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Його результати дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію.  

Читайте детальніше в інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

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Стефанішина Асоціація з ЄС Торгівля
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Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

Віцепрем'єр з євроінтеграції: "Ми маємо виходити на більш амбітний формат діалогу з ЄС і говорити не про зону вільної торгівлі, а про створення єдиної економічної зони".
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