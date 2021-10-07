Стефанішина попередила про негативний ефект від поширення заборони експорту металобрухту на країни ЄС

Теперішня заборона на експорт металобрухту наразі не є проблемною у відносинах з ЄС, однак її поширення на європейські країні може мати негативний ефект.

Таку думку висловила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю "Європейській правді".

Віцепрем'єрка наголосила, що у тій редакції, в якій зараз діє заборона на експорт металобрухту, вона не застосовується до країн ЄС, з якими у нас є зони вільної торгівлі, але цю норму пропонується переглянути.

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"Тому я зараз веду консультації з нашими урядовими парламентськими стейкхолдерами про те, щоб це рішення не мало негативного ефекту, тому що особисто я бачу в ньому бажання дотиснути повну заборону експорту і тим самим якось насолити європейським партнерам", - сказала вона.

"Я виступаю за цивілізований підхід. Вважаю, що треба балансувати інтереси, адже у нас зараз відбувається перегляд Угоди про асоціацію, ми маємо підписати і приєднатися до всіх згаданих мною міжнародних ініціатив", - додала Стефанішина.

Вона наголосила, що наразі це питання не є болісним для ЄС, адже порушення Угоди про асоціацію поки немає.

Нагадаємо, в уряді пропонують заборонити експорт металобрухту до кінця 2022 року. При цьому, наразі така заборона де-факто діє щодо більшості країн, проте не до ЄС – для них було зроблено виключення відповідно до Угоди про асоціацію.

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