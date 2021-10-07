Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Стефанишина предупредила о негативном эффекте от распространения запрета экспорта металлолома на страны ЕС

Четверг, 7 октября 2021, 13:27

Нынешний запрет на экспорт металлолома пока не является проблемой в отношениях с ЕС, однако ее распространение на европейские стране может иметь отрицательный эффект.

Такое мнение высказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

Вице-премьер отметила, что в той редакции, в которой сейчас действует запрет на экспорт металлолома, она не применяется в страны ЕС, с которыми у нас есть зоны свободной торговли, но эту норму предлагается пересмотреть.

Читайте также
Запрет экспорта металлолома не затрагивает норм ВТО - торгпред

"Поэтому я сейчас веду консультации с нашими правительственными парламентскими стейкхолдерами о том, чтобы это решение не имело негативного эффекта, так как лично я вижу в нем желание дожать полный запрет экспорта и тем самым как-то насолить европейским партнерам", - сказала она.

"Я выступаю за цивилизованный подход. Считаю, что надо балансировать интересы, ведь у нас сейчас происходит пересмотр Соглашения об ассоциации, мы должны подписать и присоединиться ко всем упомянутых мной международных инициатив", - добавила Стефанишина.

Она отметила, что пока этот вопрос не является болезненным для ЕС, ведь нарушения Соглашения об ассоциации пока нет.

Напомним, в правительстве предлагают запретить экспорт металлолома до конца 2022 года. При этом пока такой запрет де-факто действует в отношении большинства стран, однако не в ЕС - для них было сделано исключение в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Читайте подробнее в интервью Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Торговля Стефанишина
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда