Стефанишина предупредила о негативном эффекте от распространения запрета экспорта металлолома на страны ЕС

Нынешний запрет на экспорт металлолома пока не является проблемой в отношениях с ЕС, однако ее распространение на европейские стране может иметь отрицательный эффект.

Такое мнение высказала вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

Вице-премьер отметила, что в той редакции, в которой сейчас действует запрет на экспорт металлолома, она не применяется в страны ЕС, с которыми у нас есть зоны свободной торговли, но эту норму предлагается пересмотреть.

Читайте также Запрет экспорта металлолома не затрагивает норм ВТО - торгпред

"Поэтому я сейчас веду консультации с нашими правительственными парламентскими стейкхолдерами о том, чтобы это решение не имело негативного эффекта, так как лично я вижу в нем желание дожать полный запрет экспорта и тем самым как-то насолить европейским партнерам", - сказала она.

"Я выступаю за цивилизованный подход. Считаю, что надо балансировать интересы, ведь у нас сейчас происходит пересмотр Соглашения об ассоциации, мы должны подписать и присоединиться ко всем упомянутых мной международных инициатив", - добавила Стефанишина.

Она отметила, что пока этот вопрос не является болезненным для ЕС, ведь нарушения Соглашения об ассоциации пока нет.

Напомним, в правительстве предлагают запретить экспорт металлолома до конца 2022 года. При этом пока такой запрет де-факто действует в отношении большинства стран, однако не в ЕС - для них было сделано исключение в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Читайте подробнее в интервью Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна