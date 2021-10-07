У Болгарії затримали росіянина і двох литовців за підозрою в шпигунстві на військовому заводі

МВС Болгарії оголосили про затримання за підозрою у промисловому шпигунстві трьох іноземців, які обіймали відповідальні посади на військовому заводі "Арсенал".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Нова".

Спеціалізована операція була проведена після отримання повідомлення 3 жовтня про відсутність продукції та супутніх документів - інформації, яка цікавить болгарських або іноземних конкурентів.

Під час слідства були допитані свідки.

Встановлено, що 24-річний чоловік та 59-річна жінка з Литви, а також 60-річний росіянин працювали на заводі за трудовим договором. Їх діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями. Всі троє пішли у відпустку без збереження заробітної плати до 17 вересня і не повернулися на роботу.

Слідчі виявили, що вони виїхали за кордон і повернулися до Болгарії 2 жовтня. Прикордонна поліція була попереджена про спостереження за трьома іноземцями. Так, через кілька днів їх затримали на прикордонному пункті пропуску "Кулата".

Подальший огляд їхніх автомобілів виявив папери та речі, які нібито мали безпосереднє відношення до досудового провадження.