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В Болгарии задержали россиянина и двух литовцев по подозрению в шпионаже на военном заводе

Четверг, 7 октября 2021, 14:41

МВД Болгарии объявили о задержании по подозрению в промышленном шпионаже трех иностранцев, занимающих ответственные должности на военном заводе "Арсенал".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Нова".

Специализированная операция была проведена после получения сообщения 3 октября о отсутствие продукции и сопутствующих документов - информации, которая интересует болгарских или иностранных конкурентов.

Во время следствия были допрошены свидетели.

Установлено, что 24-летний мужчина и 59-летняя женщина из Литвы, а также 60-летний россиянин работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Все трое ушли в отпуск без сохранения заработной платы до 17 сентября и не вернулись на работу.

 Следователи обнаружили, что они выехали за границу и вернулись в Болгарию 2 октября. Пограничная полиция была предупреждена о наблюдении за тремя иностранцами. Так, через несколько дней их задержали на пограничном пункте пропуска "Кулата".

Дальнейший осмотр их автомобилей обнаружил бумаги и вещи, которые якобы имели непосредственное отношение к досудебному производству.

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Болгария
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