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У Туреччині екстрено сів пасажирський літак через повідомлення про бомбу

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Четвер, 7 жовтня 2021, 14:46

В аеропорту турецького міста Трабзон екстрено сів пасажирський літак через повідомлення про бомбу на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Повідомлення про бомбу надійшло під час польоту пасажирського літака Airbus A320 авіакомпанії Al Jazeera Airlines, який здійснював рейс з Кувейту до Туреччини.

 

На борту перебували 51 пасажир і 6 членів екіпажу. Після екстреної посадки пасажири були евакуйовані, групи експертів почали перевірку літака.

В аеропорту оголосили спеціальні оперативні заходи безпеки, інших пасажирів, які чекали на внутрішні та міжнародні рейси, також вивели з будівлі терміналу.

Через деякий час турецька влада оголосила, що в результаті пошуків жодних вибухових пристроїв не знайдено, аеропорт знову відкрили до польотів.

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