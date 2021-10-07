Генсек НАТО пояснив причини висилки дипломатів РФ з Брюсселя

Рішення НАТО вислати вісім дипломатів з російської місії в Брюсселі пов'язано з їх діяльністю, яка не відповідала їхній акредитації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Ми анулювали акредитації восьми членів російської місії при НАТО, які були незаявленими офіцерами російської розвідки. Це рішення не пов'язане з якимись конкретними подіями, але ми бачили протягом вже деякого часу збільшення російської шкідливої ​​діяльності", - сказав Столтенберг.

"Ми повинні бути пильними і повинні діяти, коли бачимо, що члени російської делегації при НАТО ведуть діяльність, яка не відповідає їх акредитації", - додав генсек.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс вирішив вислати 8 співробітників місії РФ в Брюсселі, а також скоротив до 10 кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО.